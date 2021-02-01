كشفت الفنانة السورية الشابة مروة الأطرش عن معاناتها من مرض مزمن خطر، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج “شو القصة؟” الذي تقدّمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على شاشة قناة “لنا” السورية، حيث قالت إنها تعاني من مرض منذ طفولتها، يمنعها في بعض الأحيان من التحكم بأعصابها وكاد يفقدها حاسة البصر. وأضافت أن أحد الأطباء شخّص إصابتها بمرض التصلب اللويحي وأن أعراضه ظهرت عليها بوضوح في العام 2012 إثر ظرف صعب عاشته أسرتها.

وروت الأطرش أنها لم تتمكن حينها من التحكم بأعصابها، كما لم تستطع في اليوم التالي الإبصار.

وأوضحت خلال اللقاء أن الطبيب أبلغها أن المرض يشبه السرطان، وأن لا علاج له، مشيرةً إلى أنه منعها من الحب والزواج والمشي لمسافة طويلة وممارسة الرياضة أو حمل الأشياء الثقيلة.

ونبهت مروة الأطرش الجميع إلى ضرورة الانتباه وأخذ هذا المرض على محمل الجد من خلال متابعة أعراضه وتشخيصه والحرص على علاجه بالطرق المتوافرة.



