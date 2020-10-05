أثارت السعودية ​العنود العيسى​، جدلا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بفيديو جريء استعرضت فيه ارتدائها البيكيني بشكل ملفت مما اغضب المتابعين والنشطاء الذين اتهموها بخدش الحياء.

وظهرت العنود العيسى المعروفة كنجمة مواقع التواصل وهي ترتدي البيكيني وقالت في الفيديو الذي نشرته: “شكلها حلو من قدام بس ورا المفروض تغطي مؤخرتي، بس أنا مؤخرتي كبرت وأنا ماخذة مقاس صغير، فداخلة على جوة وشكلي يضحك وع”. ثم نشرت صورتها بمايوه آخر وعلقت: “هذا يجنن، هذا حريقة وين الإطفاء”.