فيديو.. “طارق الحربي” يشعل ”تويتر” بأغنية “أرحب”.. ومغردون: نسوي له حملة تبليك.. طالع مثل المجنون

طرح الفنان الكوميدي ” طارق الحربي” الأربعاء” كليب أغنية ” أرحب” وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيما أثارت حالة من الجدل بين المتابعين. ورأى مغردون أن الأغنية تنتقص من فئة معينة من أبناء المملكة وطالبوا بمقاومة الفكر الذي ينشره الحربي كما طالب مغرد بعمل حملة تبليك للحربي على ”تويتر” فيما رأى بعض المغردين أنه لم يخطئ. وقال “مغرد” طارق الحربي وطارق الحربي كلهم! إلا السماحة أعيت ن يداويها” وتابعت: مغردة” طارق الحربي وشلته مفشلينا كسعوديين” وزاد ” مغرد” للحين عجزت أن افهم وش محتوى كلمات أغنية طارق الحربي, كلمات عشوائية ويعنني بدوي وطعس مدري وش مقصده بالأغنية”.

وأضاف مغرد” طارق الحربي يسوي حركات مدري كيف قايله, ومطلعته بمظهر المجنون مو بمظهر الكوميدي , بس عشان يضحك العالم المشكلة بالنهاية ” العالم ما تضحك” وتابع: ”للأسف طارق الحربي وشلته هؤلاء هم مشاهيرنا, اللي أطفالنا يتأثرون بهم” .

فيما قال ”مغرد” الكليب الجديد لطارق الحربي بغض النظر عن الكاركتر اللي مثل فيه عن فئة معينة, الفيديو ما فيه شيء غلط أو مخل بالآداب, شخصيا أشوف سب وشتم وحتى قذف للرجل, هل عندك مشكلة شخصية بينك وبينه ولا صارت المسألة مسألة موضة! يلا الكل يكره ويسب طارق تصير معهم؟! انفرد برأيك لا تمشي مع القطيع”؟.