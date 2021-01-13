شارك الممثل السوري ​سامر المصري​ متابعيه لحظات استقبال الشيف التركي محمد بوراك أوزديمير له في مطعمه وذلك عبر توثيقه مقطع فيديو طريف في صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي.

وعلق المصري على الفيديو :”مبارك لأخي ​الشيف بوراك​ افتتاح مطعمه الجديد في دون تاون دبي”، ليرد عليه بوراك بمجموعة إيموجي من القلوب الحمراء.

وسادت زيارة سامر المصري لمطعم الشيف بوراك حالة من الانسجام بين الرجلين، ففيما كان يقوم الشيف بممارسة عروض الطعام التي اشتهر بها، لم يخل الأمر من المزاح، عندما أوحى سامر للحضور بأن الطعام الساخن ينزلق من يديه عليه.





