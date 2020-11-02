خلال الحفل المميز الذي احياه في اختتام مهرجان الجونة السينمائي، تحدث النجم عمرو دياب بطريقته المعهودة مع الجمهور، وانتقد بطرافة كلمات احدى اغانيه الجديدة.

وظهر النجم المصري وهو يجلس على المسرح ويغني اغنيته “في اماكن السهر”، من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، وأثناء غناء مقطع “ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل” مع الجمهور في الحفل، قطع غناءه ليعلق “أفور أوي المؤلف”، وضحك ليكمل غنائه للأغنية بصوت الجمهور.

وتابع “الهضبة” وسط تفاعل الجمهور وضحكهم: “الأغنية للشاعر تامر حسين وهو مؤلف شاطر أوي”، ثم غنى أغنية ثانية له، وهي “إللي عدى عدى”.

من جهته، اعاد تامر نشر المقطع الطريف على صفحته الخاصة على انستغرام، وعلّق عليه: حبيبي يا هضبه ده حبيبي لو نزِل ع الأرض في ناس تعتزِل حفلة الجونة”، ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع ويحسدونه على علاقته المميزة مع المجم المصري، متمنيين لهما المزيد من النجاح.