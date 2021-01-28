تناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لافتاً يعود إلى طفولة الفنانة حلا الترك. وظهرت فيه أثناء وجودها في حافلة برفقة عدد من الأشخاص وأظهرت جرأة لافتة في التعامل مع هؤلاء.

وأثارت الانتباه بأدائها أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم. وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بقوة شخصيتها، لافتين إلا أنها تتمتع بالجاذبية منذ صغرها.

وتناولت بعض التعليقات شكلها وخصوصاً سقوط أسنانها الأمامية الذي جعل مظهرها يبدو طريفاً جداً. وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 41 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أنه تم أخيراً إعادة الخلافات العائلية التي تعيشها النجمة إلى التداول. وجاء هذا بعدما كشفت جدتها مها الترك أنها رفعت دعوى قضائية ضد والدتها وأنها رفضت العودة للإقامة معها، علماً أن الأخيرة ظهرت قبل هذا في مقطع مصور أعلنت فيه أنه يتم تهديدها وابتزازها. وانهارت بالبكاء متوجهة باللوم إلى امرأة لم تقم بتسميتها ورأى المتابعون أنها قد تكون جدة حلا نفسها.