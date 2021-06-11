تواصل النجمة سيرين عبد النور تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي سيعرض عبر “شاهد” ويحمل اسم “دور العمر”، وتسعى دائما الى تشويق متابعيها عن شخصيتها المختلفة في العمل.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشره الكاتب والمخرج اللبناني ناصر فقيه، من كواليس التصوير وظهرت فيه الفنانة اللبنانية وهي تتدرب وتمارس رياضة “الملاكمة” بمساعدة ناصر نفسه.

وظهرت سيرين بالشغر الاشقر الطويل، وبدا واضحاً أنها لا تجيد ممارسة الملاكمة وسط نوبات من الضحك بينها وبين الكاتب، وقالت بعفوية: “طيب علموني”. بدوره، علق المخرج اللبناني على المقطع بتعليق ساخر: “كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها”.

لما تكون معصب وحداً يقلك بدك تروق بتقوم بتعصب اكتر صح ؟

ولا بس انا هيك ؟

وباخد سيلفي كمان، نكاية

#سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/ndbDe5r4xK — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) June 5, 2021

من جهة ثانية، تألقت سيرين بإطلالة صيفية كاجوال بهوت شورت من الجبنز مع قميص أبيض يكشف عن بطنها، ونشرت صورتها عبر تويتر وأرفقتها بتعليق عفوي كتبت فيه: “لما تكون معصّب وحداً يقلك بدك تروق بتقوم بتعصب اكتر صح؟ ولا بس انا هيك؟ وباخد سيلفي كمان، نكاية”.