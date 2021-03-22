بكت مصممة المجوهرات ​جيهان علامة​، زوجة الفنان اللبناني ​راغب علامة​، وبدا عليها التأثر الشديد، بعد عرض مشاهد من حياتها مع أفراد أسرتها، وأغنية “بتذكر يا إمي” بصوت زوجها راغب، كما وجه إليها إبناها معايدة خاصة، بمناسبة عيد الأم.

وعن سبب بكائها، قالت جيهان خلال إستضافتها وإبنها ​خالد علامة​، في برنامج “صباح الخير يا عرب”، الذي يعرض على قناة “العربية”، إنها تأثرت حين إستعادت المشاهد، وتذكرت كيف ربّت إبنيها وكبرا بسرعة.

ولاقى الفيديو الذي إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي من المقابلة، إهتمام عدد كبير من المتابعين، الذين أثنوا على حفاظ جيهان على جمالها، رغم مرور السنوات.





