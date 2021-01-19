حرصت الشقيقتان لجين عمران وأسيل عمران على تحضير مفاجأة مميزة لوالدتهما التي كانت تتواجد في أحد الأماكن وقامتا بمفاجأتها بالإحتفال بعيد ميلادها وتقديم قالب الكيك لها، بينما انهارت والدتهما بالبكاء تأثراً.

وقد قامت الاعلامية السعودية لجين عمران بمشاركة متابعيها على حسابها على انستغرام بمقطع فيديو يرصد المفاجأة التي اعدتها مع شقيقتها الفنانة أسيل لوالدتهما حيث اقاما لها حفل عيد ميلاد بأجواء مبهجة ومزينة بديكورات الشموع والبالونات الملونة.

وظهرت والدة لجين في الفيديو وهي تجلس في أحد الأماكن في دبي قبل أن تفاجئها ابنتها لجين من الخلف حيث ظهرت وهي ترقص وتحمل البالونات ثم تقوم باحتضان والدتها ثم تأتي أسيل بعدها وتقدم لها التهنئة وتحضنها، لينضم اليهما ايضا مجموعة من صديقاتهما اللواتي قمن بالغناء للوالدة على وقع أغنية ” انزل يا جميل على الساحة” وغيرها من الاغاني الشهيرة بأعياد الميلاد.

ولم تتمالك والدة لجين عمران دموعها لحظة المفاجأة حيث بكت تأثرا واحتضنت بناتها بكل حب وأمومة، وبادالها نفس المشاعر.

وعلقت لجين عمران على الفيديو كاتبة: “في أجمل من إنك تفاجأ أقرب الناس لك و أغلاهم؟ .. .. أمي ربي يحفظها لنا ميلادها يوم 31 يناير ..بس وقتها بتكون سافرت..لذلك قررنا أنا و أخواني و المقربين من الحبايب نحتفل فيها قبل.. .. خططنا و نفذنا و تحمسسسسنا للمفاجأة ..و بما إن أمي أم دميعه و جدا عاطفية كالعادة بكت و تأثرت فديت قلبها الله لا يحرمنا منها و أشكر ربي حبيبي على أعظم أم تعبت علينا و معانا و ما عمرها قصرت”.

وتابعت لجين: “شكرا لكل اللي شاركنا فرحتنا بحب نحبببببببكم و عسى كل أيامكم أفراح و سعادة و حب و صحة و راحة بال..”.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا الذين أثنوا على مفاجأة لجين وشقيقتها لوالدتهما وادخالهما السرور على قلبها.