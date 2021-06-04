أثارت الفنانة المغربية إيمان الشميطي عواطف متابعيها بكلمات مؤثرة حول أولادها، لا سيما بعد أن أعلنت في شهر نيسان (ابريل) المنصرم انفصالها عن زوجها.

ونشرت نجمة برنامج المواهب Arabs Got Talent في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” فيديو جمعها بابنيها، معلقةً بقولها: “بحُكم عملي كفنانة، مُضطرة نبعد على أولادي لمُدد شيئا ما طويلة، حفاظا على إستقرارهم النفسي و محيطهم و مدارسهم، لأني جربت كذا مرة آخذهم معي في كل مكان، وفشلت نخليهم يتأقلموا مع الاجواء خارج أرض الوطن، بين إثبات ذاتي وتحقيق حُلمي وبين إشتياقي لبنتي وولدي.. المهم بغيت نفضفض معاكم شوية”.

يُذكر أنّ الشميطي قالت في حسابها على موقع “فيسبوك” عند إعلان انفصالها: “كل شيء قسمة ونصيب. أعلن انفصالي نهائياً عن زوجي سابقاً وأب أولادي لجين ولقمان. أتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته”.