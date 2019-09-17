فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم في حفل “ألف ليلة وليلة”

في 12 سبتمبر 1993، رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي يعتبر من أهم الملحنين في تاريخ الأغنية العربية.

وفي فيديو نادر للموسيقار الكبير، قال إنه لم يفكر أن يصبح مطربا، خاصة أنه “مزعج ومزاجي”، ولا يمتلك خصائص المطرب- بحسب قوله.

وتابع “بليغ”: “لا أملك الاستعداد لترتيب نفسي داخليا ونفسيا أمام الجمهور، فمقابلة الجمهور أمر عظيم”.

وعن غنائه في حفل بالكويت، قال: “في عيد وطني للجزائر، طلب مني الرئيس هواري بو مدين، أن اغني لشعب الجزائر، فشعرت بالخجل من رفض الطلب، وصعدت المسرح وأنا أحمل العود ومعي الفرقة الماسية، وكانت مفاجأة كبيرة لي وغنيت أغنية الحب كله”.

وأضاف: “في عيد استقلال الكويت مقدرتش أقول لأ لشعب الكويت، وأنا كنت مش متعود أواجه الجمهور، وعايز أقدر أنسى الناس عشان أقدر أفتح بوئي وأغني، ولما صقفولي اكتشفت إن مهمة المطرب رهيبة وخطيرة جدا”.

وحكى “بليغ” عن قصة جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم، اثناء تعاونهما في أغنيتها الشهيرة “ألف ليلة وليلة”، حينما طلب منها اختصار افتتاحية الأغنية، فرفضت أم كلثوم.

واستكمل: “كانت تذهب المسرح قبل الحفل مبكرا، فتحدثت معي وقالت فيه حاجة مش مظبوطة في الأغنية وهعدي أخدك معايا”.

وأشار إلى أنه كان يخاف من الذهاب للمسرح، فلم يكن يحضر أي حفل لأغنية يقوم بتلحينها، حتى إنه كان لا يستمع للحفل في الإذاعة، عند إذاعة الأغنية أول مرة، إلا إنها أصرت أن يذهب معها، وشعر أنها تريده أن يحضر الحفل، فطلب من أحد أصدقائه أن ينتظره عند سينما “قصر النيل”.

وتابع: “وجدتها عصبية جدا بشكل كبير، ولم ترتد بعد فستانها، وحينما مسكت يدها وجدتها باردة للغاية، فقالت إنها تركت المقدمة لأنها كل مرة تقف على المسرح تكون خائفة”.

وأضاف: “قالتلي أنا رجليا بتخبط في بعض من الخوف، لحد ما أقدر أنسى الناس، وأمسك المنديل الحرير عشان إيدي تتدفى، وأنسى الناس خالص، وقالتلي إن سبب ده إن الجمهور ده كارثة لو انت ماحترمتهوش”.