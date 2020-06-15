تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نادر من طفولة الفنانة السورية ” أصالة نصري” يرجع تاريخه إلي 40 عام، حيث كانت لاتزال طفله لا يتجاوز عمرها الـ 10 سنوات تقريباً، وظهرت أصالة فيه أثناء لقاء أجري معها، وتوجهت من خلاله بالمعايدة إلى المشاهدين. وقالت إن الجمهور لا يعرفها قبل أن تقدم أغنية تتضمن أمنيتها بأن تنجب أول طفل بعد الزواج.

و بعد تداول هذا المقطع، أُحدثت ضجة كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأستطاع أن يحقق آلاف المشاهدات منذ الساعات الأولى بعد النشر. كما أشار الكثيرين من هؤلاء على أن ملامح الفنانة المميزة لم تتغير كثيراً بين الماضي وما هي عليه الآن.

يُذكر أن الفنانة أصالة نصري قد طرحت منذ أيام قليلة على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم “جيتنى مكسور” باللهجة الخليجية، وقد حصدت منذ إطلاقها حوالي مليوني مشاهدة، والأغنية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس .