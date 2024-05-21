مر قبل أيام عيد ميلاد الزعيم عادل إمام وأحتفل به العديد من رواد السوشيال ميديا، فقامت إحدى الصفحات بإعادة مقطع فيديو، يحكي فيه الزعيم عن علاقته بأولاده وقربه منهم، في لقاء نادر مع المذيعة شانتال سرور، تحدث عادل إمام عن ابنته سارة.

أجري هذا اللقاء مع عادل إمام في آخر يوم تصوير فيلم “عريس من جهة أمنية” عام 2004، وكان “إمام” وقتها احتفل بزواج ابنته سارة.

فيديو نادر لعادل إمام

وتحدث عادل إمام عن زوج ابنته سارة ورد فعله عندما عرف بارتباطها وقال: “هي قصة حب بينهم كان زميلها في الجامعة الأمريكية، أنا كنت دايما اسأل بنتي أقول لها مبتحبيش؟ كانت تتكسف كنت أقول لها هبقى سعيد جدا لأنك لما هتحبي هتبقي شخصية طبيعية”.

وتابع عادل إمام: “لما عرفت أحمد، أنا فلاح وابن بلد فخليت إخوات سارة يصاحبوا أحمد وابتديت أعرفه ودرسته كويس وطلع شاب رائع” .

سارة عادل إمام

سارة عادل إمام، من مواليد عام 1977، وتبلغ من العمر حاليا (46 سنة) وهي الابنة الوسطى لعادل إمام التي أصر والدها على عدم السماح لها بالعمل في الفن، بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها في مجال التمثيل، مثل القبلات وغيرها.

وتزوجت ساره عادل إمام من أحمد نبيل مقبل عام 2004 حيث بدأت قصة حبهما حيث كانا يدرسان سويًا بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية ، ولم تبدو أي مؤشرات في حينها لرفض الفنان المصري فكرة زواج ابنته وقال عن زوج ابنته أحمد بعد ذلك: تشرفت به لأنه شخص محترم وابن أصول.

وترك الزعيم عادل إمام لابنته الحرية في اختيار شريك حياتها تمامًا برغم الانتقادات والهجوم الذي تعرض له.

سارة تتحدث عن والدها عادل إمام

وعام 1988 ظهرت سارة ابنة عادل إمام، في لقاء تليفزيونى عندما كان عمرها 21 عامًا، وتحدثت آنذاك عن علاقتها بوالدها الزعيم، مشيرة إلى أنها في فترة الطفولة كانت تخاف من أن تطلب منه شيئا بل كانت تذهب لوالدتها لكي تتوسط لها عنده.

وقالت سارة: لما كنت صغيرة كان والدي بالنسبة لي الرهبة والخوف.. ولو كنت محتاجة حاجة منه لازم أعدي على ماما الأول وبعدها أروح له، لحد ما كبرت ودخلت الجامعة وابتديت أواجه حياتي، بدأت بعدها أحس إني قربت منه أكتر وأصبحنا أصدقاء وكان ينصحني دائمًا.

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