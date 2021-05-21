في مقطع فيديو نادر خلال تكريم الممثل المصري ​فريد شوقي​ في إحدى المناسبات، دخل الحضور في هيستيريا من الضحك بسبب الممثل المصري ​سمير غانم​.

وظهر غانم في الفيديو وهو يروي أحد المواقف التي جمعته بفريد والممثل المصري الضيف أحمد، قائلًا: “كان معانا المرحوم الضيف احنا مضربناش، لا انضربنا طبعا، لولا الأستاذ فريد شوقي كنا رحنا في داهية لأنه غنى أغنية واحدة كل اللي في الحفلة طلعوا وروحنا كلنا سالمين”.



وطلب غانم من فريد الغناء وقدمه بطريقة كوميدية، أثارت موجة من الضحك بين الحضور، إذ قال: “بمناسبة الليلة الحلوة دي وكلكم مصرين طبعا تحبوا تسمعوا صوت الفنان العاطفي القوي مطرب الجبل والصخر والرمل والبراري العنيف وملك رصيف نمرة خمسة الأسطى حسن”.

وأضاف: “فريد هيقول أغنية وكلنا هنرد لإنه لو زعل، الاستوديو عليه العوض ربنا يديه الصحة الأستاذ فريد شوقي هيقولنا الفلكلور الصعيدي الظريف عطشان تعالى أشرب كلنا هنقول اللاع اللاع”.