خطفت فيروز، ايقونة الفن اللبناني، القلوب في احدث ظهور لها في الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي زارها امس في منزلها في بيروت في مستهل زيارته الى لبنان حيث قام وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.
وقد اكتسحت الصور مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر محبو فيروز عن شوقهم ومحبتهم لها فيما اشاد الكثيرون بجمالها وجمال اطلالتها ومنزلها.
مهما يكن فهي مجرد مغنواتية لا راحت ولا جت ، الوف من علماء الطاقة النووية العرب ( وبعضهم قتل في فرنسا نفسها !) ومفكرين وأصحاب نظريات تقتلع التاريخ والجغرافية وكل العلوم من الارض الضحلة وتحلق بها عاليا لم يفكر رئيس فرنسي واحد بزيارتهم او زيارة عوائلهم !!! لكن صاحبة ابو مرعي الي مش بالضيعة !! يقلدها الرئيس الفرنسي وسام تبع نابليون بونابرت ؟؟؟!! قال حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي ؟؟؟!!! شنو الخريف والربيع ما يصير فيه نوكاح يعني والا شنو ؟؟.
انا لم تخطف قلبي ها الفيروزة وجهها يشبه لوحة رسمها بيكاسو عمري ما شفتها تبتسم دائما مكشرة وزعلانة لا اعرف ما هو السبب وأغانيها كلها حزن في حزن ولما تكون تغني وهي وقفة امام الميكروفون بتجيبلك الأعصاب ها الوجه لوحة بيكاسو
ماذا تقول أنت؟