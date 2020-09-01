خطفت فيروز، ايقونة الفن اللبناني، القلوب في احدث ظهور لها في الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي زارها امس في منزلها في بيروت في مستهل زيارته الى لبنان حيث قام وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

وقد اكتسحت الصور مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر محبو فيروز عن شوقهم ومحبتهم لها فيما اشاد الكثيرون بجمالها وجمال اطلالتها ومنزلها.