أعلنت الفنانة ” هنا الزاهد ” عن إصابة شقيقتها ” نور الزاهد ” بفيروس كورونا المستجد بعد أيام من إعلان إصابتها هي الأخرى به .

فكتبت هنا الزاهد في منشور لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” : ” نور الزاهد نتيجة تحليل كوفيد 19 ايجابى ” .

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا التي قالت في تصريحات صحفية لها إنها اكتشفت بالصدفة إصابتها به أثناء استعدادها للسفر وخضعت لمسحتين والتي جاءت نتيجتهما إيجابية .

وأشارت إلى أنها تخضع للعزل المنزلى وبدأت فى إتباع بروتوكول العلاج مع أحد الأطباء .. وطالبت من كل من خالطها في الفترة الماضية بالاطمئنان على نفسه وإجراء المسحة .