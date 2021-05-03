أعلنت الفنانة الشابة ” هند عبد الحليم ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” عن إصابتها وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت هند عبد الحليم في منشورها : ” الفترة دي فترة صعبة أوي .. صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه وتاخد بالك منه أو حتى تشوفه وخاصة لما تتعب انت كمان ومتبقاش فعلا عارف تعمل أي حاجة بس الحمد لله ” .

وتابعت : ” ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا ومن أهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي احنا فيها دي .. فيروس خبيث ممكن يدمر حياه إنسان في لحظة خلوا بالكوا منه ” .

وأضافت : ” اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أمي وأبي وكريم ونهال وتشفيني وتمدنا بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيءٍ قدير .. دعواتكوا ” .