حرصت الفنانة المصرية فيفى عبده على نعي وتوديع مواطنها الفنان حسنى حسنى الذى توفى أمس السبت، إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عاما.

ونشرت فيفى عبده مقطعا من مسرحية “حزمنى يا”، عبر حسابها على انتسغرام، أثناء الغناء بصحبة مدحت صالح وشريف منير “يا زواوى يا أخويا” لحسن حسنى، وعلقت عليه كاتبة: “الله يرحمك برحمته ‏حبيبى يا غالى”.

ورحل الفنان حسن حسنى، فجر اليوم، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الفيوم، وسط غياب تام لنجوم الفن بسبب تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن “حزمني يا” هي مسرحية مصرية كوميدية أنتجت في أوائل التسعينيات بطولة فيفي عبده وحسن حسنى ومحمد هنيدي ومدحت صالح وشريف منير وماجدة زكي ومحمد متولي.