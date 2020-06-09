تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على التواصل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتهم بأحدث اطلالاتها ووصلات رقص جديدة لها.

ومع بداية فصل الصيف، اطلت فيفي عبده، على متابعيها على انستغرام، بعدد من الصور الجديدة والتي ظهرت فيها بإطلالات صيفية جريئة على شاطىء البحر من الساحل الشمالي.

وكالعادة فقد اثارت فيفي عبده الجدل بين من اشاد بإطلالاتها وتغزل بجمالها وبين اخرين انتقدوا ملابسها الجريئة مؤكدين انها لا تناسب عمرها.

وكانت فيفي، 67 عاما، عبده قد أطلت اخيرا في لقاء مع الاعلامي اللبناني هشام حداد ضمن برنامج “راحت علينا” على قناة “لنا” السورية حيث ردت على منتقديها قائلة”انا راحت علي؟ ان ما كنتش انا ادلل مين يتدلل؟” لتظهر بعدها في وصلة رقص مع مقدم البرنامج.