نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر ظهرت فيها وهي تدخن سيجاة على طريقة المغنية الامريكية لانا ديل راي.

وقد اثارت هذه الصورة موجة من التعليقات من متابعي فيفي عبده والتي جاءت بمعظمها ساخرة من تشبيه فيفي عبده لنفسها بـ لانا ديل راي فقد كتب احدهم: “فعلا. الشبه كبير اوي بين السجارتين” فيما كتب اخر: “تجنني احلى من لانا ما تجي شي عندك انت ملكة”.

فعلا. الشبه كبير اوي بين السجارتين — Honn (@h_sawires) June 12, 2020

يذكر ان اخر اعمال الفنانة فيفي عبده كان برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” والذي اذيع على عدد من قنوات mbc خلال شهر رمضان 2020.