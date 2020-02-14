فيفي عبده ببدلة رقص حمراء في الفالانتاين!

احتفلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على طريقتها بعيد الحب او يوم الفالانتاين وذلك عبر صورة جديدة نشرتها على حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في الصورة ببدلة رقص حمراء وعلقت كاتبة: “‏كل عيد حب وإنتو طيبين بحبك لاف يو”.

وكالعادة فقد اثارت فيفي عبده الجدل بين من اشاد بصورتها وكان منهم غادة عبدالرازق ونيللي كريم وغيرهم وبين من وجه لها انتقادات لاذعة.

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يذكر ان فيفي عبده كانت قد وجهت رسالة الى كارهيها قالت فيها: ” اللي بتقول لي اتهدي ربنا يهدك أو تخرجي من الصفحة بدل ما اعمل لك بلوك آل يخش يخش بآدابه سواء ست أو رجال اتهدو بئا خلاص جبتوني ارض ارض مش عاارفه ارفع راسي منكم البيكرهني مش عوزها وال بيحبني ع راسي من فوق ع ف ناس قلبها حلو وناس قلبها اسواد ع العموم خالص كده كفايه”.