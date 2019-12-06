فيفي عبده بفستان مكشوف: “انا جايه عالدنيا اتدلع”

أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الجدل بعد ان نشرت صورة جديدة مع تعليق مثير عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، صورة قديمة لها ظهرت فيها بفستان قصير من القطيفة باللون الأزرق الغامق، وأوف شولدر وعلقت عليها: “انا لا اصلح للمعاناة.. انا جايه على الدنيا اتدلع”.

وقد اثار تعليق فيفي عبده الجدل خاصة انه اتى بعد اسبوعين على وفاة شقيقتها وبعد ايام قليلة على وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم حيث تساءل الكثيرين عبر تعليقاتهم ان كانت قد انهت الحداد.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد عبرت عن حزنها الشديد بعد وفاة شقيقتها وقالت في رسالة صوتيه انها لم تقم بحضور عزاء شقيقتها بسبب نفسيتها وتعبها الشديد خلال الفترة الماضية التي أمضتها معها في المستشفى