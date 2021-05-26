حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على طمأنة جمهورها ومتابعيها على صحتها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت فيفي علي الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بالقول:” الحمدلله يارب علي كل اللي توني بحبك” .

وقالت الفنانة فيفي عبده خلال الفيديو :” الحمدلله رب العالمين ، فاضلي خطوه وهكون كويسه الحمدلله بشكركو وبفضلكم وبفضل دعواتكم ، كل اللي بيحبوني ربنا يخليكم ليا ، انا متشكرة جدا بقيت كويسة “.

وقد انهالت التعليقات على الفيديو مهئنة فيفي عبده بتعافيها فيما لاحظ البعض اكتسابها بعض الوزن.

الجدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده قد تعرضت مؤخرًا لوعكه صحية دخلت علي أثرها المستشفى وقامت بأجراء عملية جراحية وقد علم الجمهور هذا الامر من خلال ابنتها الفنانة عزه مجاهد والتي اعلنت الخبر عبر حسابها على انستغرام طالبة الدعاء لها.