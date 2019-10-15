فيفي عبده تابع.. وصلة رقص ثانية بالاخضر!

تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نشر الفرح والطاقة الايجابية بين متابعيها، كما يرى البعض، وذلك عبر فيديوهات الرقص التي تنشرها عبر حسابها على انستغرام.

فبعد ان ظهرت فيفي عبده في مقطع فيديو ترقص امام باب فيلتها في الساحل الشمالي بفستان أخضر اللون، مكشوف الظهر على انغام اغنية شعبية مصرية نشرت مقطع فيديو جديد يظهر رقصها بنفس المكان والفستان ولكن هذه المرة على انغام اغنية “مشكلني” للنجم راشد الماجد.

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يذكر انه وبالرغم من الهجوم الذي تتعرض له فيفي عبده باستمرار الا ان فيديوهات الرقص هذه تحظى بنسبة مشاهدة عالية تصل الى مئات الالاف.