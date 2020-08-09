تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على مشاركة جمهورها ومتابعيها بفيديوهات جديدة لوصلات رقص لها غير ان التوقيت لا يساعدها احيانا خاصة في ظل الازمات المتتالية التي يعيشها العالم العربي والعالم.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص في منزلها وعلقت كاتبة: “الاغنية دي بحبها جدا و بتغنيها المطربة هدى. الرقصة دي من صالون فيفي عبده”.

وقد تلقت فيفي عبده عددا من التعليقات السلبية على الفيديو حيث اعترض الكثيرين على مشاركتها فيديو رقص هذا التوقيت وكتب الكثيرين: “فوفا الناس عم تموت مو وقت هزك هلا” ليدافع عنها البعض الاخر قائلا: “يعني هز فوفا هو اللي هيكثر الكوارث؟”.

يشار إلى أن فيفى عبده، انتهت من تصوير فيديو كليب «يا هزة الأرض» مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، وهو من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع حمادة عصمت، ومن المقرر طرحه قريبا.