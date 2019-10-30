الصفحة الرئيسية فن فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص مع فنان العرب محمد عبده!

فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص مع فنان العرب محمد عبده!

بواسطة -
0 50
فيفي عبده ومحمد عبده

فيفي عبده ومحمد عبده

تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نفض العبار عن ارشيفها ونشر صور قديمة سواءا من افلامها او حفلاتها القديمة.

فبعد نشرها صورا من فيلم “امرأة وخمسة رجال”، نشرت فيفي عبده صورة جمعتها بالفنان السعودي محمد عبده وعلقت كاتبة: “‏مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الارشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي اغنية ايوه بحبك وبحبكم اوي اوي❤️”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

‏مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الارشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي اغنية ايوه بحبك وبحبكم اوي اوي❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on

وقد اثارت فيفي عبده الجدل بسبب نشرها هذا النوع من الصور القديمة وعلق احدهم ساخرا: “محمد عبده اليوم راح ينام برا البيت” فيما قال اخر “وحاطط ايدو ع خصرك له له يا ابو نوره”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.