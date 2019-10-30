فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص مع فنان العرب محمد عبده!

تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نفض العبار عن ارشيفها ونشر صور قديمة سواءا من افلامها او حفلاتها القديمة.

فبعد نشرها صورا من فيلم “امرأة وخمسة رجال”، نشرت فيفي عبده صورة جمعتها بالفنان السعودي محمد عبده وعلقت كاتبة: “‏مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الارشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي اغنية ايوه بحبك وبحبكم اوي اوي❤️”.

وقد اثارت فيفي عبده الجدل بسبب نشرها هذا النوع من الصور القديمة وعلق احدهم ساخرا: “محمد عبده اليوم راح ينام برا البيت” فيما قال اخر “وحاطط ايدو ع خصرك له له يا ابو نوره”.