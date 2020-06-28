شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لوصلة رقص وجهت من خلالها التحية الى الفنانة الاماراتية احلام.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو مرتدية عباءة زرقاء وهي ترقص على انغام اغنية “قول عني ما تقول” للفنانة الاماراتية احلام وعلقت كاتبة: “‏الأغنية دي رقصت عليها في الساحل الشمالي في تغنيها المطربه أحلام تحياتي لها”.

من ناحية اخرى، احتفلت فيفي عبده بوصول عدد متابعيها على انستغرام الى السبعة مليون حيث نشرت صورة لها بفستان اخضر وعلقت كاتبة: “النهاردة وصلت ٧ مليون متابع علي انستجرام انا سعيدة جداً بالحب و الدعم ده و الفضل لربنا ثم لكم يا اجمل ناس في الدنيا بحبكم من كل قلبي خمسة مواه ”.