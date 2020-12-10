شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على انستغرام مقطع فيديو جديد طلبت من خلاله الدعاء لها كما أوضحت تفاصيل حالتها الصحية.

وعبرت فيفي عبده عن انزعاجها من انتشار الكثير من الشائعات عن حالتها الصحية، موضحة انها تعاني من تعب شديد في ظهرها يمنعها من الحركة، ونفت تواجدها في المستشفى، كما طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.

وقالت فيفي عبده “انا عايزة اطمنكم علي انا مش بالمستشفى زي ما هم منزلين أنا عيانة وفي البيت وبتعالج في البيت علشان ضهري واجعني مش اكثر معنديش اي حاجة يعني علشان اطمن الناس”.

وتابعت “انا عايزة دعاء الناس لأني فعلا ما كنت قادرة أمشي على رجلي والحمدالله رب العالمين اديني بتعالج وربنا يسهل ان شاء وابقى كويسة”.

وقد تفاعل عدد كبير من النجوم مع فيديو فيفي عبده متمنين لها الشفاء العاجل وكان منهم سوسن بدر، عبير صبري، نرمين ماهر وغيرهم.