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فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب!

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fifi abdou

فيفي عبده

عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شقيقتها بعد اسبوع على وفاة شقيقتها سعاد.

فقد نشرت فيفي عبده صورة من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة فوغ عربية وعلقت عليها قائلة: “‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني بحبكم❤️”.

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‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني بحبكم❤️❤️❤️❤️❤️

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وعلى الرغم من أن الصورة التي نشرتها فيفي قديمة فإنها لم تسلم من هجوم بعض متابعيها حيث قال احدهم “قبل أسبوع توفت اختج شون عندج قابليه تنزلين بوست” فيما اعرب اخرين عن سعادتهم بعودتها.

وكانت فيفي عبده قد اشارت في وقت سابق الى أنها لم تقم بحصور عزاء شقيقتها بسبب نفسيتها وتعبها الشديد خلال الفترة الماضية التي أمضتها معها في المستشفى.

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