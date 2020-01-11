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فيفي عبده تنعي السلطان قابوس.. ثم تعود للرقص!

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فيفي عبده

فيفي عبده

نعت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده السلطان الراحل قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان السابق، وذلك من خلال حسابها على انستغرام.

نشرت فيفي صورة للسطان الراحل، وعلقت على الصورة قائلة:”البقاء لله عزائي للشعب العماني”.

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البقاء لله عزائي للشعب العماني

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غير ان فيفي عبده عادت ونشرت بعدها بساعات مقطع فيديو راقص لاغنيتها “انا حرة ما حبش ضرة”.

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وقد اثارت فيفي عبده استغراب بعض متابعيها بسبب هذا الفيديو اذا كتبت احدهم: “لاحول ولا قوة الا بالله السلطان قابوس بن سعيد توفى إلى رحمة الله كافية رقص يوم لا ينفع مال ولا بنون.” فيما كتب اخر “الناس بتموت كل ساعه واناي مقضياها رقص وماسهرة لا ضمير ولا خوف من الله”.

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