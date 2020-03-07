فيفي عبده لكارهيها: “جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي”

وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده رسالة جديدة الى كارهيها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت فيفي عبده صورة قديمة لها مكتوب عليها “أنا لا اصلح للمعاناة.. أنا جايه على الدنيا اتدلع” وعلقت كاتبة: “الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا🙏🏻”.

وقد تلقت فيفي عبده الدعم من عدد من الفنانات بعد هذه الرسالة كان منهم الفنانة اللبنانية مايا دياب التي علقت كاتبة: “اتدلّلعي يا كيداهم..” بينما كتبت لطيفة: “🤣🤣🤣👍👍👍ماشاءالله خمسه وخميسه قمر .طبعا تدلعى ودى اقل حاجه اسكوزمىىىىىىى” اما عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، فقد كتبت “بسم الله مشاء الله الله أكبر عليكي ربنا يحميكي و يكفيكي شر عيون الناس ❤️💋💋💋💋💋”.

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يذكر ان فيفي عبده كانت وجهت رسالة مشابهة منذ فترة قالت فيها: “عايز أقول بالصلاة النبي كدا اللي بتقول لي اتهدي ربنا يهدك أو تخرجي من الصفحة بدل ما اعمل لك بلوك آل يخش يخش بآدابه سواء ست أو رجال اتهدو بئا خلاص جبتوني ارض ارض مش عاارفه ارفع راسي منكم البيكرهني مش عوزها وال بيحبني ع راسي من فوق ع ف ناس قلبها حلو وناس قلبها اسواد ع العموم خالص كده كفايه بكره ان شاء الله لو ليا عمر ليا أو ليكو عندي مفجأت حلوه ليكو بحبكو اوووي خمسه امووووووه”.

يذكر ان فيفي عبده تتعرض باستمرار لانتقادات لاذعة من متابعيها بسبب فيديوهات الرقص وكانت عادة تتجاهل هذه التعليقات.