كشفت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد .

وكتبت في تعليقها عليه : ” الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح الكورونا .. بس طبعاً لسه هفضل محافظة علي كل إحتياطات الوقاية من الكورونا عشان الموضوع مش هزار ” .

وتابعت : ” خلوا بالكو من نفسكم واللي حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح .. ربنا يحمي الجميع وتحيا مصر ” .

فيما أشارت فيفي عبده في حديثها بالفيديو عن مرورها بأيام صعبة في الفترة الماضية وهي ما جعلتها تغيب عن الظهور على السوشيال ميديا .. وأكدت على أنها سوف تروي ما حدث لها لمتابعيها وجمهورها في الأيام المقبلة .

فقالت : ” أنا مريت بأيام منيلة ب 60 نيلة ربنا ما يكتبها على حد .. لكن أنا هطلع احكيلكو حكايتي كلها من طأطأ لسلامو عليكو إن شاء الله الأيام الجاية ” .

وأضافت فيفي عبده : ” كل يوم بقولكو الأيام الجاية وبيطلعلي حاجة تانية فأنا بتمنى ميطلعليش حاجة ويطلعلي كل خير بقى بجد وإن شاء الله احكيلكو كل حاجة ” .