فيفي عبده : ” هاخد بساط الريح بتاعي واركب واستريح واروح على كوريا الشمالية “

نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن ضرورة التفاؤل من أجل العبور من أزمة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت فيفي عبده إلى حوار دار بينها وبين صديقة لها التي تشعر بالخوف من خطر الإصابة بالفيروس كما تحدثت معها عن الطريقة التي يتعامل بها رئيس كوريا الشمالية مع مصابي فيروس كورونا .

فقالت : ” كنت بكلم واحدة صحبتي بتخاف أوي .. كلنا مسلمينها لربنا بس بيقولو كوريا الشمالية مفيهاش المرض ده سألتها ليه مفيهاش المرض ده قالتلي الراجل رئيس البلد لما بيلاقو حد عنده الكوليرا ولا اسمها إيه المكرونة دي بيضربو بالنار ويموتو ” .

وتابعت : ” أنا كنت هاخد بساط الريح بتاعي واركب واستريح واروح على كوريا الشمالية .. دلوقت غيرت رأيي فالحل إيه عشان اروح له ده ” .

وأضافت فيفي عبده : ” بساط الريح اركب واستريح اركبه واروح كوريا الشمالية .. إلى اللقاء يا أصدقائي أشوفكم إن شاء الله بعد الكورونا ولا المكرونة دي ما تروح ” .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” يا صباح التفاؤل ربنا يكرمنا ويبعد الغمة عننا قولوا آمين يا رب العالمين يا رب بحبك ” .