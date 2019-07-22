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فيفي عبده وحالة من النشاط في وصلات الرقص!.. فيديو

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فيفي عبده

فيفي عبده

يبدو ان الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده تعيش حالة من النشاط هذه الايام اذ انها نشرت مقطعي رقص في اقل من 24 ساعة.

فبعد ان نشرت فيفي عبده مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على الاغنية العراقية “تعال” موجهة التحية الى الشعب العراقي عادت الى الاجواء المصرية ونشرت فيديو جديد وعلقت عليه “بحبك يا مصر يا أم الدنيا وبحب كل البلاد العربية❤❤”.

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بحبك يا مصر يا أم الدنيا وبحب كل البلاد العربية❤❤❤❤❤

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يذكر ان فيفي عبده تواصل منذ فترة نشر فيديوهات راقصة خاصة مؤخرا أثناء تواجدها في الساحل غير مكترثة بالانتقادات التي تتعرض لها بسبب ذلك.

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