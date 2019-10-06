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فيفي عبده وسما المصري ومنة فضالي يحتفلون بذكرى نصر اكتوبر

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ذكرى نصر اكتوبر

ذكرى نصر اكتوبر

يصادف اليوم الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، ويحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة الشعب المصري ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة.

فقد كتبت فيفي عبده عبر حسابها على انستغرام: “كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة ويارب دايما يحفظ مصر وأرضها وشعبها العظيم”.

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كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة ويارب دايما يحفظ مصر وأرضها وشعبها العظيم 🙏❤️❤️❤️❤️❤️

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اما سما المصري فكتبت: “ذي النهارده مصر وجيش مصر العسل اوي عملوا من إسرائيل صينيه مكرونه في الفرن وسففوهم تراب سيناء ومشوهم بالبوكسرات في الشارع……كل سنه وانتوا طيبين ياحلوييين ودائما يارب إسرائيل فاشخين وعدونا مقطعين واحنا كايدين العدا وفارسين…..ياسلاااام كان مفروض انا ابقي شاعره واكتب اغنيه نصر أكتوبر بس معلش كنت لسه في علم الغيب…معلش اديني سايبه الشعراء ياكلوا عيش…صباح الفل😘😘😘😘😘”

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ذي النهارده مصر وجيش مصر العسل اوي عملوا من إسرائيل صينيه مكرونه في الفرن وسففوهم تراب سيناء ومشوهم بالبوكسرات في الشارع……كل سنه وانتوا طيبين ياحلوييين ودائما يارب إسرائيل فاشخين وعدونا مقطعين واحنا كايدين العدا وفارسين…..ياسلاااام كان مفروض انا ابقي شاعره واكتب اغنيه نصر أكتوبر بس معلش كنت لسه في علم الغيب…معلش اديني سايبه الشعراء ياكلوا عيش…صباح الفل😘😘😘😘😘

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وكذلك كتبت منة فضال: “صباح النصر علي اجمل بلد في الدنيا مصر ام الدنيا🇪🇬🇪🇬🇪🇬 ٦ اكتوبر عيد النصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬”

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صباح النصر علي اجمل بلد في الدنيا مصر ام الدنيا🇪🇬🇪🇬🇪🇬 ٦ اكتوبر عيد النصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬

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