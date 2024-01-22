تصدر المطربين المصريين حمو بيكا وشيرين عبدالوهاب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نزاعات قضائية واشتباكات واتهامات بالسب والقذف.

أزمة شيرين عبد الوهاب

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير القادم، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمتعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

شيرين عبدالوهاب في أحدث ظهور من كواليس joy awards

آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب ظهرت على مسرح بكر الشدي في حفل توزيع جوائز joy awards لتشارك في إحيائه، وقدمت شيرين ميدلي ضم مجموعة من أشهر أغانيها، بينها “ولا عمري جتلك” و”أنا لا جاية أقولك” و”أنا مش مبيناله” و”أنا مش بتاعة الكلام ده” و”كلام عينيك” و”آه يا ليل”.

حمو بيكا في القسم

وأما عن حمو بيكا، فقد كشفت التحريات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في الجيزة، عن تفاصيل مشاجرة له داخل الكافيه الشهير في أكتوبر، وما حدث في ساعات الصباح الأولى من أمس السبت.

حمو بيكا – الصورة من حسابه الرسمي على فيسبوك

وأفادت التحقيقات التي أجريت في مشاجرة حمو بيكا في الكافيه الشهير، بأن المطرب كان متواجدا في الكافيه وحدثت مشاجرة في الممشى السياحي المتواجد به الكافيهات، وأنها مشكلة طبيعية وعادية مثلها مثل أي مشكلة أخرى، وأنها لم يصب خلال المشاجرة، وتم الصلح بين الطرفين.

قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، إخلاء سبيل حمو بيكا مطرب المهرجانات الشهير وباقي أطراف المشاجرة التي وقعت بينهما في كافيه شهير بمنطقة أكتوبر، حيث تم القبض على المطرب الشعبي الشهير حمو بيكا برفقة مدير أعماله وفني صوت ومالك كافيه وعامل، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهم نتجت عنها تلفيات في الكافيه المتواجد بمدينة 6 أكتوبر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المطرب الشهير حمو بيكا، ومدير أعماله وفني صوت ومصمم جرافيك كانوا متواجدين برفقته داخل الكافيه الشهير، حيث تبين نشوب مشاجرة بينهم وبين مالك كافيه وعامل بالكافيه بسبب خلافات على فقرة غنائية، حيث كشفت التحريات الأمنية، أن حمو بيكا ومدير أعماله كانوا متواجدين داخل الكافيه محل الواقعة في ساعات الصباح الأولى اليوم، السبت، ونشبت مشاجرة بين مصمم جرافيك كان برفقته ومالك الكافيه تطورت إلى تكسير في الكافيه وإصابة 4 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من المواطنين بنشوب مشاجرة داخل كافيه بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين طرف أول – مالك الكافيه وعامل بالكافيه – مصابين بجروح، وطرف ثانٍ – حمو بيكا ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفني صوت – مصابين بجروح وسحجات، بسبب خلافات بين مالك الكافيه وفني الصوت.

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