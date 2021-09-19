أجرت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” لقاءا مع قناة ” الجديد ” اللبنانية على هامش حضورها لمهرجان ” الموريكس دور ” .

وخلال اللقاء كشفت حورية فرغلي عن تفاصيل العملية الجراحية الأخيرة التي كان من المقرر أن تخضع لها في شهر أغسطس الماضي إلا أنها طلبت من طبيبها تأجيلها لارتباطها بتصوير عمل فني جديد .

وأشارت حورية إلى أن هذه العملية هي عملية تجميلية لتوسيع فتحات الأنف وستكون المرحلة الأخيرة من العلاج .

وعن وضعها الصحي الحالي أكدت على أنها بصحة جيدة معربة عن سعادتها باستعادة قدرتها على تذوق الطعام وحاسة الشم بشكل طبيعي وتحسن صوتها أيضا بشكل كبير .