في أحدث ظهور لها .. فنانة خليجية تخسر الكثير من وزنها وتكشف عن السبب

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ” سناب شات ” و ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة البحرينية ” شيماء سبت ” .

وظهرت شيماء في مقطع الفيديو بخسارة ملحوظة في الوزن وكشفت من خلاله عن السبب من وراء ذلك .

فقالت إنها خضعت لعملية تكميم في الأردن .. ولكنها أشارت إلى أن عمليات التكميم لا تؤدي إلى مفعول سحري ولا تساعد على الحصول على نتائج سريعة ومفاجئة دون مجهود .. وعلى الشخص أن يمارس الرياضة من أجل شد الجسم .

كما نفت شيماء سبت أن يكون السبب من وراء فقدانها للوزن هو تناولها لحبوب التخسيس .

حيث نبهت إلى أن الشركات التي تقوم ببيع هذه الحبوب هي شركات كاذبة ومجرد دعاية واصفة الأمر بـ ” كلام فاضي ” وحذرت متابعيها منها .