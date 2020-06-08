نشرت الفنانة ” روجينا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة كاريكاتيرية لزوجها الفنان ” أشرف زكي ” والتي تضمنت رسالة له .

وذلك في التعليق الأول منها عقب تعرض أشرف زكي لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت إلى إجرائه لعملية تركيب دعامتين في القلب .

وتضمنت الصورة كلاما جاء فيه : ” هيفضل قلبه متعبي بخير للناس .. ويفضل رمز في قلوبنا لحب الناس .. معاك في الشدة والميلة وواهب عمره للعيلة .. سلامة قلبك الطيب يا سيد الناس ” .

وكتبت روجينا في تعليقها على الصورة مطمأنة محبيه ومتابعيه على وضعه الصحي قائلة : ” الحمد والشكر لله بطمن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت واتطمنت وآسفة لو مقدرتش ارد على كل اللي سألوا عليه .، شكرا جدا ” .