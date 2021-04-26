تقدم المحامي المصري ” سمير صبري ” ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان ” محمد رمضان ” اتهمه فيه بقتل الطيار ” أشرف أبو اليسر ” معنويا بشكل متعمد .

وأشار سمير صبري في البلاغ إلى أن محمد رمضان يتعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع وأن الأعمال التي يقدمها هي أعمالا متدنية وتعتبر انحطاطا على حد وصفه .

وجاء في البلاغ : ” منذ فترة ظهر المبلغ ضده مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد وتعمد التصوير معه داخل كابينة الطائرة مما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل الطيار من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه ” .

وتابع : ” كل ما حدث أدى إلى قيام الطيار برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به إلا أنه منذ هذا الحكم استتبع ذلك عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترامًا لهذا القضاء ” .

وأضاف سمير صبري : ” وخلالها أصيب الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل علي إثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذا ” .

واستكمل البلاغ : ” إن الفعل الذي قام به المبلغ ضده يعد مجرم قانونًا حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه .. فجريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلى وفاته ” .

واستطرد : ” وقد عرف الفقه بأمثلة جريمة القتل بوسائل معنوية وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلى وفاة المجني عليه فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب علي جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعرة فيؤدي إلى اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته ” .

واختتم في بلاغه : ” من هنا يتبين توافر الركن المادي من أركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .. المبلغ ضده قد قام بارتكاب جريمة القتل العمد باستخدام الوسائل المعنوية والمعاقب عليها قانونًا ” .

وطالب المحامي سمير صبري بإصدار الأمر بالتحقيق في بلاغه وإصدار الأمر بمنع الفنان محمد رمضان من السفر وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .