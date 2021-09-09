أصدر المكتب الإعلامي للفنانة ” رنا سماحة ” بيانا له حذر من خلاله من تداول أخبارا مغلوطة عن حياتها الشخصية خاصة ما يدور مؤخرا حول إنفصالها عن زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” وهو ما نفته مؤكدة على أنها حتى الآن لازالت زوجته بشكل رسمي .

وأكدت رنا سماحة على أنها لم تصرح بأي شئ حول ذلك الأمر مطالبة بتحري الدقة فيما ينشر عنها من أخبار أو على لسانها والتركيز على ما يخص أعمالها في ظل حالة الانتعاش الفنية التي تعيشها في هذه الفترة على حد وصفها .

فجاء في البيان : ” تهيب الفنانة رنا سماحة بالإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة وتؤكد أن ما يتم نشره على لسانها من أخبار عن إنفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع ” .

وتابع : ” فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي اشاعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها ” .

وأضاف : ” وتطالب الصحافة والاعلام بالتركيز والدعم لحالة الإنتعاش الفنية التي تعيشها رنا هذه الفترة من حفلات ولقاءات وأغاني خاصة دون الدخول في تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمي حتى الآن .. كما تعلن أنها في انتظار مولودها الأول والتي قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل وهي بعنوان “حبيب مامي” والتي ستصدر خلال أيام ” .

واستكمل البيان : ” وتوجه الشكر لكل الإعلاميين المحترمين الداعمين لها ولمشوارها الفني ويتحرون الدقة ويساندوها في أعمالها الفنية وحفلاتها والتي كانت آخرها حفلة ساقية الصاوي أمس ” .