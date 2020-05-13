تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية أجرتها شاب وفتاة مع الفنان المصري ” أحمد زاهر ” .

واللذان عبرا عن استيائهما من شخصية ” فتحي ” التي يؤديه أحمد زاهر في مسلسله ” البرنس ” الذي يعرض حاليا وما قام به مؤخرا في أحداث المسلسل بترك إبنة أخيه في الشارع بمفردها .

فقالت الفتاة : ” بجد إحنا زعلانين منك جدا إزاي ترمي مريم في الشارع كده .. إنت ترضى حد يعمل كده في بنتك ملك أنا قاعدة منهارة من إمبارح ” .

وتابعت : ” إحنا كلنا مستحلفينلك على فكرة ” .. وأضاف الشاب : ” بص يا أحمد يا زاهر إحنا كلنا مش هنسيبك على فكرة وعرش ربنا لا نجيب حق مريم ” .

ليرد أحمد زاهر أن الشخصية التي أداها هي من قامت بذلك ليس هو وقام بما فرضه عليه الدور ومؤلف ومخرج العمل .

وكشف زاهر في نهاية المكالمة أن مريم ستعود لوالدها في نهاية أحداث المسلسل .