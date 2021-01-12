تداولت بعض الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يتضمن تسجيلا صوتيا للفنان الراحل ” عبد الحليم حافظ ” يكشف من خلاله عن سر طابع الحزن في معظم أغانيه .

فقال العندليب الأسمر في بداية حديثه أن هذا السؤال كان قد وجه إليه كثيرا وأشار في إجابته عليه إلى أن السبب قد يرجع إلى نشأته حيث نشأ يتيم الأم والأب وهو ما أثر عليه وعلى شخصيته.

وعلق على ذلك قائلا : ” الانسان اللي بيعيش محروم من حنان أمه وعطف أبوه اعتقد إنه بيعيش حزين وخصوصا إذا شاف إنه يعني في أطفال كتير عندهم أم وأب ” .

وتابع عبد الحليم حافظ كاشفا عن أسباب أخرى لذلك : ” الحاجة التانية يمكن لطبيعة صوتي ربنا خلقها كده .. الحاجة التالتة أنا شخصيا اعتقد إن الحب دايما فيه حزن وأنا دايما باغني أغاني حب ” .