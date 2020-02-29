في ذكرى الأربعين .. غادة نافع توجه رسالة مؤثرة لوالدتها ” ماجدة الصباحي “

نشرت الفنانة ” غادة نافع ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا وجهت من خلاله رسالة إلى والدتها الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” في ذكرى الأربعين .

فكتبت غادة نافع بكلمات مؤثرة قائلة : ” في ذكرى الأربعين على رحيلك أمي كم أشتاق لك وكم أشتاق لقول كلمة أمي وكم ‏أحتاج إليك .. اشقت لك حبيبتي ” .

وتابعت : ” أمي قد رحلت وبالقلب وجع لا يعلمه إلا الله فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق ‏إليها وأحتاج لها وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين .. أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لكِ ولن أنساكِ أبدا .. ابنتك غادة ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على المنشور وانهالت التعليقات التي تدعو للفنانة ماجدة الصباحي بالرحمة والمغفرة ولإبنتها بالصبر .

يذكر أن ماجدة الصباحي قد رحلت عن عالمنا الخميس في 16 من شهر يناير الماضي عن عمر يناهز 88 عاما .