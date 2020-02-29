في ذكرى الأربعين .. غادة نافع توجه رسالة مؤثرة لوالدتها ” ماجدة الصباحي “

نشرت الفنانة ” غادة نافع ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا وجهت من خلاله رسالة إلى والدتها الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” في ذكرى الأربعين .
فكتبت غادة نافع بكلمات مؤثرة قائلة : ” في ذكرى الأربعين على رحيلك أمي كم أشتاق لك وكم أشتاق لقول كلمة أمي وكم أحتاج إليك .. اشقت لك حبيبتي ” .
وتابعت : ” أمي قد رحلت وبالقلب وجع لا يعلمه إلا الله فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها وأحتاج لها وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين .. أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لكِ ولن أنساكِ أبدا .. ابنتك غادة ” .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على المنشور وانهالت التعليقات التي تدعو للفنانة ماجدة الصباحي بالرحمة والمغفرة ولإبنتها بالصبر .
يذكر أن ماجدة الصباحي قد رحلت عن عالمنا الخميس في 16 من شهر يناير الماضي عن عمر يناهز 88 عاما .