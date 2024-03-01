مرت ذكرى وفاة الفنانة أحلام الجريتلي، أمس الأربعاء، 28 فبراير، وقد أمتعتنا خلال مشوارها الفني بعدد كبير من الأعمال الناجحة والمؤثرة حيث استطاعت بموهبتها أن تقدم عددا كبيرا من الشخصيات المتنوعة والتي أبدعت فيها فتركت كل شخصية بصمة في مسيرتها الفنية .

نشأة أحلام الجريتلي

ولد الفنانة أحلام الجريتلي في شهر فبراير سنة 1948 عشقت التمثيل منذ صغرها واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة وهي أخت الفنانة إنعام الجريتلي.

وتنوعت أعمالها ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والعروض المسسرحية.

أهم أعمال أحلام الجريتلي المسرحية

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي عدد من العروض المسرحية الناجحة من ضمنها :القفص، تفاحة يوسف، الكناريا المغردة، المزمار، مراتي حنان، ممنوع الإنتظار، في سبيل برقوق، المحظوظ.

من أبرز أعمالها السينمائية: “شباب تيك أوي”و”أيام الخادمة أحلام”، و”واحد صحيح” ، و”ساعة ونصف”، و”ركلام” ، و”حلاوة روح”.

ومن أهم أعمالها الدرامية، مسلسل حكايات “المدندش”، و”من أطلق الرصاص على هند علام”، “لحظات حرجة”، ومسلسل “السندريلا” وسيت كوم “راجل وست ستات” والأسطورة” و ” يونس ولد فضة، اللعبة 2 ، و مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، و البرنس و الفتوة.

ولعبت بصوتها شخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى ومن أشهر أدوار أحلام الجريتلى، شخصية “أزمة” من فيلم “حياة الإمبراطور الجديدة”، ومدام راقية، من فيلم “قطط ذوات”، والملكة من فيلم “حياة حشرة”، وكوكو هانم، من فيلم “روبين هود”، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، حيث تمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم، ممن ارتبطوا بها.

مسلسل نسل الأغراب

ويعتبر أخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي الدرامية مسلسل نسل الأغراب الذي شاركت فيه مع مجموع كبيرة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش وعدد كبير من النجوم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وفارقت عالمنا في يوم 28 فبراير سنة 2021 بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 70 سنة وتركت لنا مجلدا كبيرا حافلا بأعمالها الخالدة التي أثرت فينا وستظل إرثاً لها حتى وإن فارقتنا.

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