في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عام 2021 رحل الفنان القدير أحمد خليل، وهو من مواليد عام 1941، بقرية بلقاس الصغيرة والقريبة من مدينة المنصورة، وأحب التمثيل منذ الصغر، ولكنه واجه صعوبات بالغة في دخول الوسط الفني، إذ عارضته أسرته ورفض والده الفكرة، لأنه كان يتمنى له العمل مهندسا.

قصة حياة أحمد خليل

تخرج الفنان أحمد خليل من المعهد العالي للسينما عام 1965، ومن ثم التحق بمسرح الجيب، وهناك شارك في بطولة عدد من المسرحيات الهامة، والتي قدمت باللغة العربية الفصحى وأعجب بها عدد كبير من الجماهير، وكان الفنان أحمد خليل خلال هذه الفترة، يكتسب المزيد من الخبرة في مجال التمثيل، وبعد سنوات من المسرحيات الناجحة والمقدمة على أعلى مستوى.

أحدث الخليج العربي طفرة كبيرة في عالم الإنتاج، الأمر الذي جعلهم يستعينوا بنجوم من كافة الوطن العربي، وكان الفنان أحمد خليل على رأسهم ليسافر إلى الخليج العربي، ويقدم هناك عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، والتي انتشرت بشكل كبير في عدد من دول الوطن العربي، ليعود إلى مصر مرة أخرى حاملًا الكثير من الخبرة والتميز ليقدم فيها أبرز وأهم إبداعاته الفنية، ليصبح أحمد خليل من أشهر نجوم الدراما المصرية.

زيجات أحمد خليل

ما لا يعرفه الكثيرين، أنه كانت هناك علاقة حب كبيرة وزواج جمعت بين الفنان أحمد خليل والفنانة القديرة سهير البابلي، فكان الثنائي من الفنانين الذين بدأوا مسيرتهم الفنّية من خلال المسرح.

أحمد خليل وسهير البابلي

حيث انضم خليل إلى مسرحيات الجيب، وكانت الفنانة سهير قد قدمت عدد من المسرحيات الناجحة، أشهر (مدرسة المشاغبين) ومن ثم انتقل الثنائي إلى الخليج العربي لتقديم مجموعة من المسلسلات ومن أشهر المسلسلات التي جمعتهما سويًا مسلسل سليمان الحلبي وهو مكون من 15 حلقة، كل حلقة مدتها 50 دقيقة على الأكثر.

في هذه الفترة نشأت بينهما قصة حب كبيرة كللت بالزواج، ولكن هذا الزواج لم يدم طويلًا، وكان السبب الحقيقي وراء عدم استمرارية الزواج هي غيـرة “خليل” الشديدة التي حولت حياة “البابلي” إلى حزن شديد، حتى اتفق الثنائي على الطلاق، وبسبب حبه الشديد لها قرر أحمد خليل أن يشتري لزوجته محل لتأمين مستقبلها، ولكنها كانت تخشى أن يأخذه منها لأنها طلبت الطلاق فقامت ببيعه، وفي هذا الوقت حزن خليل لأنه كان يحبها لذاتها وليس لأي شيء آخر، وحتى هذه اللحظة يعتبر أحمد خليل أن السيدة سهير البابلي من أكثر السيدات جمالًا وأخلاقًا في العالم.

زوجة أحمد خليل الألمانية

بعد انفصاله عن سهير البابلي بفترة، قرر الفنان أحمد خليل التركيز حول مشواره الفني، ووضع الأمور العاطفية جانبًا، حتى رأى هذه الفتاة الألمانية، والتي جعلته يصدق في قوانين الحب من النظرة الأولى، كانت تلك الفتاة تزور مصر كسائحة، وكان من المفترض أن تستمر رحلتها عشرة أيام فقط، وفي هذه الفترة تعرف عليها الفنان القدير أحمد خليل

ووجد نفسه يقدمها للعائلة بسبب جمال أخلاقها وذوقها الرفيع، وإذا به يتفاجأ بوالدته تعرض عليه الزواج من هذه الفتاة مؤكدة بأنه لم يتمكن من إيجاد فتاة مثلها مرة أخرى، وبالفعل عرض أحمد خليل عليها الزواج لتوافق وتنقل حياتها إلى مصر.

أنجب أحمد خليل من زوجته الألمانية ابنتين الأولي (هايدي) والتي التي تعتبر أقرب صديقة له ولها عدة صور متداوله من حفل تخرجها برفقة والديها، ويسرد أحمد خليل قصة زواجه موضحاً أنه في البداية طلب من أسرته ألا تعلم زوجته اللغة العربية وأنه يفضل أن تحتفظ بلهجتها حتى تظل الحياة هادئة بينهما، وبينما هو ينشغل بتصوير أحد الأعمال الدرامية.

يعود ليجد زوجته تتحدث اللغة العربية بطلاقة، قررت زوجته أن تعتنق الإسلام بعدما كانت تدين بالمسيحية بعدما قام بإهدائها المصحف الشريف مترجم باللغة الإنجليزية، وقال خليل في أحد لقاءاته التلفزيونية إنها حتى عندما كانت على ديانة المسيحية كانت دائمًا تحث ابنتهما على الصلاة وتقول لها يجب أن تصلي كما يفعل والدك.

واستكمل: “عرفت قوة الست الألمانية قدرت تقومني، ولا 40 ست مصرية قدرت تقومني، لأن الستات المصريات طيبات.. لكن أنا أمي مصرية، وأختي مصرية، وبنتي مصرية، والمصرية ظافرها برقبة العالم كله”.

استمر زواج “خليل” بالألمانية، قرابة 25 عاما، نتج عنه ابنتين: “عرفتها خلال زيارتها لمصر، وأول مرة شفتها، شفتها من ظهرها، ولما اتجوزنا، رغم إنها مسيحية، بس كانت بتتخانق مع البنات، علشان يصلوا، وبتقولهم صلوا زي ما بابا بيقولكم”.

يُذكر أن الفنان القدير أحمد خليل، شارك في العديد من الأفلام السينمائية، منها “كتيبة الإعدام”، “جاءنا البيان التالي”، “إعدام بريء”، “امرأة فوق القمة”، و”ناصر 56”.

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