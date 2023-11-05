حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شويكار، والتي جمعتها قصة حب كبيرة بزوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس، حيث عاشا معاً نحو أكثر من 20 عاماً، وشكلا معاً أشهر ثُنائي بـ الوسط الفني، وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة التي عاشاها معاً والتي شهد عليها الجمهور، إلا أنهما انفصلا في النهاية.

سر انفصال شويكار والمهندس

وأكدت منة الله الجواهرجي ابنة الراحلة شويكار، خلال لقاء تليفزيوني سابق لها: “زواج والدتي من الراحل فؤاد المهندس كان على خشبة المسرح، وده كان عقب المشهد الأخير من الفصل الأول لمسرحية (أنا وهو وهى)، وساعتها هو عرض عليها الزواج وهى وافقت على طول، وبالفعل تم الزواج”.

وواصلت ابنة الراحلة: “والفنان فؤاد المهندس ظل يُحب شويكار حتى آخر لحظة في حياته، وبالرغم من إنهم انفصلوا إلا إنهم فضلوا يكلموا بعض كل يوم خلال الهاتف، ولما كان بيعوز أكل معين كان بيطلبه من ماما، وهى كانت تعمله على طول وتبعته له، وقبل ما يموت بيوم واحد طلب منها تعمله حمام محشي، ويوم وفاته راحت وقعدت معاه حوالي ساعة ونصف، وبجد رفضت تحكي تفاصيل هذه المقابلة واللي حصل في اليوم ده”.

وواصلت: “جوازهم استمر أكتر من 20 سنة، وشويكار كانت بتتعامل معاه بطريقة خاصة، ولما كان بيزعل ويتنرفز كانت بتسكت ومش بتتكلم، وحقيقي كان في بينهم تفاهم لدرجة كبيرة جداً، وبيفهموا بعض من خلال النظرات.. كان بينهم كيميا”.

وحينما سؤلت، عن سبب انفصالهما على الرغم من الحب الكبير بينهما، ردت: “الكلام اللي سمعته من عمو فؤاد، إن في مجموعة من الأشخاص وقعوا بينهم، وللأسف الشديد الإتنين صدقوا الكلام ده وقرروا انهم يسيبوا بعض، ولكن ظلت العلاقة بينهم يسودها الإحترام والمودة حتى وفاة الفنان فؤاد المهندس”.

سبب عدم الإنجاب من فؤاد المهندس

وكشفت ابنة شويكار عن سبب عدم انجاب والدتها من فؤاد المهندس، وقالت:”شويكار رفضت تنجب من فؤاد المهندس، وقالت لأ مش هخلف منك”.

وأوضحت:”شويكار قالت لـ فؤاد المهندس لو خلفت منك طفل هنحبه اكتر من بنتي ومن ولادك، وأنا معنديش استعداد أحب حد اكتر من بنتي، وأنت ولادك في عينيا، ومنة ومحمد وأحمد هيبقوا إخوات وإحنا نحاول نعمل لكده”.

ولفتت:”فؤاد المهندس في الأول زعل من شويكار لما رفضت تنجب منه، وبعدين تفهم وجهة نظرها، ولما لقى إني أنا وأولاده بنحب بعض وبنكبر سوا والعلاقة القوية بيننا تخطى ضيقه من أمي شويكار”.

وأشارت:”كنت أرى فؤاد المهندس بابا، وتاَلفنا كعائلة واحدة، وأنا محستش عمري إن فؤاد المهندس خد مني ماما، وهي كانت لما تبقى فاضية معندهاش شغلي تقعد معايا وتشوف مذاكرتي وتيجي معايا هي وعمو فؤاد المهندس حفلات المدرسة، ويوصلونا الامتحانات ويستنونا”.

أخر أيام شويكار ووصيتها

وكشفت ابنة شويكار في وقت سابق عن الوصية الأخيرة لوالدتها وعن سبب رفضها لإقامة عزاء لها بعد الوفاة، حيث قالت:” فعلا والدتي أوصتني كثيرا بأنها لا تريد أن يشعر احد بالتعب”، موضحة:” قالتلي لو في الصيف الناس بتصيف مش عاوزكي تضايقيها ولو في الشتاء الدنيا هتبقي برد علي الناس وأنا مش عايزة عزاء اللي عايز يعزيني يبقى في الجنازة لما أدفن وبس”.

آخر أيام شويكار

كما تحدثت ابنة شويكار عن أخر أيام والدتها، حيث أكدت أنها كانت علي ما يرام ولكنها كانت تشعر بالتعب بسبب بطنها وهذه الفترة كانت في فترة “كورونا” والإطباء شخصوا الحالة بأنها كورنا وهي ليست كورونا وكانت أخر أيامها زي ما هي الحنية والطيبة والضحك وكانت طباخة ماهرة.

وأضافت:” وأخر شيء قالته لي والدتي قبل وفاتها أن اعتني بنفسي وبأولادي وزوجي وحياتي” وتابعت:” وقالتلي متزعليش من حد أبدا يا منة إلا لما تعرفي ظروفه.. هي مكنتش بتحب حد يزعل”.

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