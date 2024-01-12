يحل اليوم الخميس 11 يناير، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى درويش، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ورحل عن عالمنا في 1 مايو عام 1980، عن عمر يناهز الـ 43 عاما.

مصطفى درويش في صورة نادرة

وتداول النشطاء صورة كان قد نشرها أحد أصدقاء مصطفى درويش المقربين أحمد بركات، بعد وفاته المفاجئة، ونشر صور للفنان الراحل فى طفولته، وصورة أخرى كتب عليها: “الصورة كانت بمناسبة عيد ميلادى الـ11 وكان مصطفى الله يرحمه كان عنده 3 سنين”.

صورة نادرة من طفولة الفنان الراحل مصطفى درويش

وتفاعل المتابعين من تلك الصورة بشكل لافت، وتداولها الكثيرين على نطاق واسع؛ مطالبين الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

رحل مصطفى درويش يوم 1 مايو من العام الماضي، عن عمر ناهز الـ43 عاما، بعد توقف عضلة القلب، ومازال حسابه على فيسبوك يكتب عليه أصدقاؤه وجمهوره كأنه لم يرحل وينتظرون أن يدخل يكتب لهم تعليقا ويمازحهم كما كان يفعل.

أعمال مصطفى درويش

ومن أعماله التليفزيونية: “فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى، وأعماله السينمائية:” كف القمر، كارما”، وغيرها.

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملًا دراميًا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.

مصطفى درويش والتفكير في الاعتزال

فجر الفنان الراحل مصطفى درويش فى لقاء تلفزيوني سابق له مفاجأة من العيار الثقيل أنه كان يفكر فى اعتزال التمثيل نهائيا.

وقال مصطفى درويش فى لقاء ببرنامج “ريا وسكينة” الذى كان يقدمه كل من انتصار وبدرية طلبة: «أنا كنت هبطل تمثيل قبل مسلسل بـ 100 وش، كنت زهقت من الحرب وده يقول عليك وده يعيد، مع إني مليش أصحاب في الوسط الفني وأنى أشعر بالضيق من مثل هذه الأمور».

وفاة مصطفى درويش

رحل اليوم الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”.

آخر أعمال مصطفى درويش

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى دوريش مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربينى ويتكون مسلسل كامل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بالإضافة إلى مشاركة مصطفى درويش فى مسلسل “تلت التلاتة إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق والفنانون محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

و شارك الفنان مصطفي درويش أخر تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بـ ٥ ساعات.

وكتب درويش عن كتاب إنهاء الماضي “هاتلي بـ٥٠٠ لو سمحت”.

كما أعلن الفنان مصطفي درويش في آخر تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :”هو انا بس اللي مابقتش عارف انام “.

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