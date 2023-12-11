حلت يوم 8 ديسمبر الجاري ذكرى ميلاد الفنان الراحل غسان مطر، والذي شارك في الكثير من الأعمال الفنية بعد انتقاله إلى مصر واشتهر بتجسيد أدوار الشر.

زوجة غسان مطر

الفنان الراحل غسان مطر، صاحب الصوت الرخيم، والملامح الحادة الواضحة تلك الصفات جعلت منه شخصية مناسبة لتجسيـد أدوار الشر فى الدراما والسينما، ولكن ما لا يعرفه العديد من جمهور الراحل غسان مطر أنه كان لديه الكثير من الأسرار والمحطـات الهـامة فى حياته، التى منها هويته، إذ أنه كان فدائيًا فلسطينيًا وأيضًا هوية زوجته الفنانة المصرية الشابة.

حيث ارتبط الفنان الراحل غسان مطر، بالفنانة الشابة “سما مطر“، التي قامت بتمثيل عدد من الأعمال الفنّية منها “نظرية الجوافة”، و”الخفافيش” وفيلم “العبد الهارب” ومسلسل “أدهم الشرقاوي” و”قصة حب”.

من هي سما مطر؟

يُذكر عن سما مطر، أنها خريجة كلية الفنون الجميلة، بدأت التمثيل من خلال مسرح الكلية، بعد تخرجها شــاركت في عــدد من المسـرحيـات التابعة لمسرح الدولة منها “مخدة الكحل”، “الأوله في الغرام”، لمنال سلامة و”الصرخة” التي حصلت فيها على دور البطولة المطلقة، شاركت أيضًا في أفلام سينمائية منها “بنات وسط البلد” لمنة شلبي وهند صبري.

وقالت الممثلة سما مطر، زوجة الفنان الراحل غسان مطر، خلال لقائها ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “MBC مصر“، إن علاقتهما الزوجية استمرت لمدة 13 عاماً، مضيفة : “غسان كان كل شئ في حياتي .. والسبب في نجاح علاقتنا أن كل منا يخاف على الآخر ولم يكن أي منا أناني”.

مشوار غسان مطر

الفنان غسان مطر من مواليد 8 ديسمبر عام 1938 م وهو فلسطيني الجنسية واسمه الحقيقي عرفات داوود المطري وقدم الكثير من الاعمال في لبنان ومصر حيث مثل ادوار تعبر عن قصة كفاح الشعب الفلسطيني.

وأهله صوته الاجش الغليظ وشكله الصارم الواضح إلى تمثيل ادوار الشر في أفلام كثيرة منها أمام الابطال فريد شوقي واحمد رمزي.

قدم مطر أكثر من 100 عمل فنّي من أهمها: (كلنا فدائيون والضياع – ومطلوب رجل واحد – الشياطين في اجازة – والسلم الخلفي – نساء ضائعات كما اشترك الفنان غسان مطر في مسلسل الزوجة الرابعة بشخصية رجل اعمال لبناني يدخل في صراع مع بطل المسلسل الفنان مصطفى شعبان الذي بكون في المسلسل زوج ابنته .

من أشهر أدواره على الإطلاق دوره كضيف شرف في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، عام 2010، والذي قدّم فيها شخصيته الحقيقية، وقال واحدة من أشهر العبارات في السينما المصرية «اعمل الصح».

منحه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وسام الاستحقاق والتميز، في ديسمبر 2013، تقديرا لتاريخه النضالي وعمله الفني الذي واكب مسيرة الثورة الفلسطينية منذ انطلاقها.

وفي 27 فبراير 2015 رحل الفنان الفلسطيني غسان مطر عن عالمنا بعد رحلة طويلة في عالم الفن قد خلالها عدد من الأعمال الشهيرة التى مازالت خالدة في ذاكرة محبيه.

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