شهدت حياة الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي توفي في مثل هذا اليوم من شهر فبراير من العام 2021، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 90 عامًا، أربع زيجات.

فرغم نجوميته الكبيرة إلا أن يوسف شعبان تمنى طوال حياته الإستقرار وتكوين بيت وعائلة، إلا أنه لسوء الحظ ذاق مرارة الانفصال 3 مرات وتألم بسبب الفشل في تجاربه العاطفية.

نساء في حياة يوسف شعبان

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على نساء في حياة يوسف شعبان الذي منحه النقاد لقب “وتد السينما والدراما في مصر“.

ليلى طاهر

أولى زيجاته كانت من الفنانة ليلى طاهر بعدما تعارفا أثناء تصوير مسلسل “الحب الكبير” عام 1963، وكانت عاطفة الحب بينهما قوية وملتهبة، إلا أنها شهدت توتراً دائمًا، وحدث الإنفصال 3 مرات، تارة بسبب الغيرة وتارة بسبب رفض ليلى طاهر الانسحاب والتفرغ لرعاية شؤون الأسرة، وبعد 4 سنوات حدث الطلاق بشكل نهائي.

نادية إسماعيل شيرين

تنتمي نادية إسماعيل شيرين إلى العائلة المالكة في مصر، فهي ابنة الأميرة فوزية، شقيقة الملك فاروق، تعرفت على يوسف شعبان في حفل زفاف أحد الأثرياء، وتحولت نظرات الإعجاب إلى حب جارف.

شعر شعبان إنه وجد نصفه الآخر، لاسيمًا بعدما وعدته نادية أنها ستقف في وجه العائلة من أجله في حالة الرفض.

وبالفعل تقدم لطلب يدها واعترضت الأسرة بحجة أنه يعمل ممثلاً وحياته مليئة بالضجيج والصخب، وقفت الأميرة في وجه العائلة وحدث الزواج ورزقهما الله بابنة وحيدة تدعى “سيناء”، وبمرور الوقت بدأ شعبان يتغيب عن المنزل، فشعرت الزوجة بالإهمال ومن هنا وقع الصدام، وعندما استحالت الحلول تم الانفصال.

الفنانة “سهام فتحي”

وسهام فتحي هي ممثلة مصرية من مواليد 13 مارس/آذر 1936، تزوجها يوسف شعبان عقب الانفصال عن نادية إسماعيل شيرين بعام واحد، وحدث الطلاق بسبب اختلاف الطباع، إلا أنها أحبته بصدق، ورفضت تكرار تجربة الزواج بعد ذلك.

إيمان الشريعان

إيمان الشريعان هي سيدة كويتية تعرّف عليها يوسف شعبان أثناء تصوير أحد أعماله في دولة الكويت، ونشأت بينهما قصة حب رائعة، وعندما وجد في شخصيتها كل الصفات التي يبحث عنها تزوجها، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمين بدولة الكويت،

ومنذ زواجه منها قرر إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، قضى يوسف شعبان مع زوجته إيمان نحو 30 عاما ولم يفرقهما سوى رحيله عن عالمنا.

ولد يوسف شعبان، في حي شبرا بالقاهرة عام 1931م، ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة (إيجبشيان غازيت)، تلقى يوسف شعبان تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في التوفيقية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب إلى كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة هذا القرار وخيرته بين كلية البوليس أو الكلية الحربية.

بدأ يوسف شعبان مسيرته السينمائية سنة 1961م في فيلم “في بيتنا رجل” مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 وأكثر من 130 مسلسلًا.

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